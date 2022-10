L’ESN anglaise Computacenter confie à Anne Merinville la direction de son activité en France. Cette dernière sera responsable des équipes locales de ventes : secteurs public & privé, développement de solutions et gestion de services.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anne Merinville travaillera en étroite collaboration avec Lieven Bergmans, le directeur général en charge du développement de Computacenter en Europe. Celui-ci continuera de représenter la France et le reste de l’Europe (hors Allemagne et Royaume-Uni) au sein du comité exécutif du groupe.



Anne Merinville a rejoint Computacenter en 2003 en tant que consultante. Elle était responsable des projets et du conseil de l’entreprise en France avant d’en devenir la directrice nationale.

Diplômée d’AgroParisTech en 1999, elle a été stagiaire assistante de recherche au sein d’un laboratoire de Sanofi pendant deux ans, puis a passé trois ans chez Zen Factory en tant que consultante en organisation avant d’entrer chez Computacenter.