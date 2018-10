Le groupe de distribution et de services britannique Computacenter fait parler de lui aux USA avec l’acquisition pour 70 millions de dollars du revendeur californien FusionStorm. Classé 51e dans le top 500 des revendeurs étasusiens de CRN, FusionStorm a réalisé 600 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2017 avec un effectif d’environ 300 personnes et des bureaux dans les principales villes américaines. En pleine croissance – elle prévoit d’atteindre un milliard de facturations cette année, la société propose un catalogue étendu de solutions et de marques partenaires. Elle est notamment l’un des rares partenaire Titanium Black de Dell EMC mais elle fait également partie des partenaires Gold de Cisco et HPE, des partenaires Platinum de Netapp et travaille avec des marques telles que Nutanix, Juniper, F5, PureStorage, Rubrik, Supermicro…

Computacenter avait déjà commencé à se développer sur le sol étasunien en créant il y a 18 mois une activité de services qui dépasse déjà 600 collaborateurs. Cette acquisition va lui permettre d’ajouter le volet distribution à ses opérations et de renforcer sa capacité à servir ses clients internationaux sur le sol américain. Avant de développer ses propres opérations, Computacenter s’appuyait sur un partenariat avec le groupe CompuCom pour servir ses clients. Mais celui-ci s’est fait racheter par Office Depot l’année dernière.

Computacenter a accepté de payer 70 millions de dollars à la signature de la transaction plus 20 millions de dollars supplémentaires en fonction du niveau du résultat d’exploitation au cours des 15 prochains mois. Computacenter a également accepté d’injecter 45 millions de dollars supplémentaires dans l’entreprise pour refinancer ses lignes de crédit.