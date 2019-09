Changement de cap pour Commvault. Jusqu’à présent concentré sur une croissance organique, l’éditeur de solutions de protection des données réalise une acquisition. Il a en effet besoin de sang neuf pour redynamiser ses ventes, lesquelles à l’issue de son deuxième trimestre ont généré un chiffre d’affaires de 162,2 millions de dollars, en baisse de 8% sur un an. Quasiment identique à celle de l’année précédente, la perte a atteint 6,7 millions de dollars. Fraîchement arrivé dans la société, le CEO, Sanjay Mirchandani,a vait clairement laissé entendre en présentant ces chiffres qu’il n’était pas satisfait.

La firme de Tinton Falls dans le New-Jersey va donc dépenser 225 millions de dollars pour s’offrir le spécialiste du stockage défini par logiciel Hedvig. Celui-ci a été fondé en 2012 à Santa Clara par son CEO Avinash Lakshman, inventeur d’Apache Cassandra et l’un des ipères d’Amazon Dynamo. Elle a bénéficié d’un investissement de 52 millions de dollars selon The Register.

La solution de stockage distribué de la société standardise les charges de travail principales et secondaires. Elle consolide les blocs, les fichiers et les objets en une seule plateforme pilotée par API qui s’adapte aux besoins croissants en matière de données. Il en sort un cluster distribué et évolutif qui transforme les serveurs standard ou le cloud en une base flexible pour les infrastructures matérielle, d’hyperviseurs et de conteneurs.

« Etant entièrement basée sur le logiciel, la plateforme Hedvig peut couvrir plusieurs centres de données au travers de plusieurs zones géographiques, y compris des environnements de cloud disparates », explique dans un communiqué Avinash Lakshman. « Il s’agit peut-être de la solution la plus complète jamais conçue pour les centres de données d’entreprise et les environnements de cloud public. »

« La technologie d’Hedvig est à son apogée. Elle a été testée et éprouvée sur le marché. Nous sommes convaincus que la convergence des technologies de stockage, multicloud et cloud native, associée à notre leadership en matière de gestion des données, accélérera le passage à des applications modernes basées sur des microservices. Commvault sera le point de départ pour l’unification future du stockage et de la gestion des données », estime de son côté Sanjay Mirchandani.

Après la finalisation de l’acquisition, prévue pour le premier trimestre 2020, Hedvig restera basée à Santa Clara. Ses produits et ceux de Commvault continueront d’être vendus séparément. Une feuille de route est toutefois en cours d’élaboration pour les réunir.