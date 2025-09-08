Combodo, éditeur Open Source de la solution iTop, revient sur la genèse de son projet lancé il y a désormais quinze ans

Avant qu’il y ait Combodo, il y avait une idée

Le 26 mai 2010, Combodo voyait officiellement le jour. Mais l’histoire, la vraie, avait commencé un an plus tôt, portée par trois développeurs passionnés et une vision audacieuse.Début 2009, Erwan Taloc, Denis Flaven et Romain Quetiez – anciens collègues chez HP – décident de franchir le pas. Pour eux, la gestion des services informatiques (ITSM) pouvait être plus simple, plus accessible, plus ouverte. Alors, ils lancent un projet : iTop. Sans société, sans marketing, juste armés de leur code et de leur détermination, ils publient la première version d’iTop, la 0.7, sur SourceForge en mai 2009. L’idée était simple : tester si ce besoin de communauté était réel.

Un lancement discret, un signal fort

La réponse ? 90 téléchargements dès le premier mois. Aujourd’hui, ça semble modeste. Mais pour un projet né de la passion pure, c’était un signe fort : quelque chose résonnait. En juillet 2009, les téléchargements triplent pour atteindre 250. En août, ils grimpent à 800.Et mois après mois, une communauté grandissante se forme autour d’iTop. À l’époque, pas de modèle économique. Même pas encore de Combodo. Juste trois développeurs, à l’écoute des retours, construisant un outil en lequel ils croyaient profondément.

Combodo : de la communauté à l’entreprise

Début 2010, c’est devenu évident : il fallait un foyer pour ce projet. En mars 2010, lors du salon Linux Open-Source à Paris, les fondateurs rencontrent David Guembel, fondateur d’ITOMIG. Cette rencontre scelle un partenariat qui dure encore aujourd’hui, David devenant le tout premier et fidèle partenaire de Combodo.

L’élan était lancé. Le 26 mai 2010, Combodo est officiellement créée. Les statuts sont signés, la mission est claire : soutenir et faire grandir l’écosystème iTop.

Les débuts : une entreprise de services

Au départ, Combodo agit comme prestataire de services. La relation avec la communauté est au cœur de tout. Les premiers utilisateurs ? Pas juste des clients : des co-bâtisseurs. Les premiers contrats commerciaux sont venus naturellement, fruit de la confiance née au sein de la communauté. Mais la route n’a pas toujours été facile. L’un des tout premiers clients s’est même demandé si Combodo tiendrait suffisamment longtemps pour les accompagner. Quinze ans plus tard, ce même client est toujours là, témoin vivant de la fiabilité et de l’engagement de Combodo.

Le virage : éditeur de logiciel et SaaS

En 2014, Combodo ose un virage audacieux : passer d’un modèle de services à celui d’éditeur logiciel à part entière. La vision s’affine. De nouvelles fonctionnalités, des versions plus robustes, une soif d’innovation qui transforme iTop en bien plus qu’une simple CMDB : une plateforme ITSM complète. Combodo commence aussi à développer des solutions SaaS, ouvrant ainsi de nouvelles portes et de nouveaux marchés.

La naissance du RIC : de vraies personnes, de vraies histoires

À mesure que la communauté grandit, le besoin de rencontres réelles se fait sentir.

En 2016, le tout premier RIC (Rencontres iTop Communauté) voit le jour. Un espace dédié aux utilisateurs, partenaires et contributeurs pour se rencontrer, partager et imaginer ensemble l’avenir d’iTop.Ce qui avait commencé comme un projet technique est devenu bien plus : une communauté.

Combodo aujourd’hui

Quinze ans plus tard, le voyage, du prototype sur SourceForge à une plateforme open-source mondiale, force l’admiration.