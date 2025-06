Le fournisseur de services cloud français Cloud Temple et l’éditeur allemand Wire s’associent pour fournir une plateforme collaborative de confiance. En intégrant la plateforme de messagerie et de collaboration sécurisée de Wire aux infrastructures certifiées SecNumCloud de Cloud Temple, les deux sociétés mettent sur le marché une solution cryptée de bout en bout, entièrement hébergée dans l’UE et axée sur la confidentialité, la conformité et la souveraineté numérique.

« Ce partenariat avec Wire s’inscrit dans le prolongement naturel de notre mission : allier nos forces à celles d’acteurs européens de confiance pour fournir des solutions complètes répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité, d’interopérabilité et de conformité », commente dans un communiqué Christophe Lesur, PDG de Cloud Temple.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et un cadre réglementaire plus stricte (NIS2, DORA…), la plateforme vise à réduire la dépendance aux technologies étrangères et fournir une alternative aux solutions hyperscalers telles que Microsoft Teams, Google Workspace ou encore Slack.

« En unissant nos forces à Cloud Temple, nous créons une solution véritablement souveraine qui permet aux organisations des secteurs public et privé de communiquer et de collaborer en toute sécurité, dans le respect des valeurs et du droit européens », déclare le PDG de Wire Benjamin Schilz.

Photo : Christophe Lesur, PDG de Cloud Temple (à gauche) et Benjamin Schilz, PDG de Wire (à droite). Crédit : Wire.