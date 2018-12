Claranet a publié ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2018 révélant une augmentation de 49% de son chiffre d’affaires. Les revenus du groupe ont atteint 321,6 millions de livres, contre 216,5 millions de livres pour l’exercice 2017, tandis que l’EBITDA ajusté, en progression de 29%, atteignait 50 millions de livres. « La croissance observée au cours de l’exercice écoulé est exceptionnelle », déclare dans un communiqué Charles Nasser, fondateur et CEO de Claranet. « Cela résulte des progrès que nous avons accomplis pour consolider notre présence sur les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités et renforcer notre portefeuille de services. »

L’hébergeur et fournisseur des services attribue ses résultats à sa croissance organique mais aussi à ses nombreuses acquisitions réalisées depuis 2017, notamment celles de Sec-1, Oxalide et ITEN Solutions en mai 2017 et celle de l’hébergeur britannique Union Solutions en avril 2018. Les trois rachats réalisés depuis le mois de juillet (le spécialiste de la formation sur le piratage éthique et des tests de pénétration des réseaux mobiles NotSoSecure, le spécialiste italien du DevOps Xpeppers et le fournisseur de services informatiques néerlandais Quinfox) devraient quant à eux alimenter la croissance de l’exercice en cours. « Notre stratégie nous a également permis de percer de manière significative le marché en forte croissance de la sécurité informatique, qui représente, à notre avis, une énorme opportunité pour le secteur », affirme Charles Nasser. « En combinant le piratage éthique, les tests d’intrusion, les services de sécurité gérés et l’expertise en formation de Sec-1 et NotSoSecure dans notre unité dédiée à la cybersécurité, nous disposons d’une plate-forme solide sur laquelle nous pouvons poursuivre notre croissance et pénétrer de nouveaux marchés. »

Dans son communiqué, Claranet précise qu’il continue à renforcer ses capacités de partenariat avec AWS, Microsoft et Google. Le Britannique a par ailleurs récemment diversifié son portefeuille de services avec le lancement d’une nouvelle unité de cybersécurité.