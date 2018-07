Claranet a réalisé l’acquisition de NotSoSecure, spécialiste de la formation sur le piratage éthique et des tests de pénétration des réseaux mobiles. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, fait suite à l’acquisition l’an dernier de la société de sécurité britannique SEC-1 et à l’ouverture d’un centre d’opérations de sécurité Claranet au Portugal. Ces acquisitions, s’ajoutent aux capacités de sécurité existantes de Claranet dans d’autres pays, notamment en France.

NotSoSecure est spécialisé dans les tests de pénétration pour les réseaux et les applications mobiles. C’est également le plus grand prestataire de formation en piratage éthique des conférences Black Hat, apportant un niveau d’expertise important à l’industrie de la cybersécurité. La société, établie à Cambridge au Royaume-Uni, a désormais des bureaux à San Francisco et en Inde, et revendique des clients dans le monde entier, parmi lesquels des organismes gouvernementaux et des entreprises du Fortune 500.

Avec le soutien de Claranet, l’entreprise va se concentrer sur la croissance de ses activités aux Etats-Unis et renforcer son expansion en Australie et en Asie. Les fondateurs de la société, Dan Haagman et Sumit (Sid) Siddarth, restent dans l’entreprise afin d’accompagner ses ambitions de croissance, et joueront un rôle majeur dans le développement des services de cybersécurité de Claranet.

« L’acquisition de NotSoSecure s’inscrit dans notre volonté de renforcer les services de sécurité et l’expertise que nous offrons à nos clients. Elle nous permet aussi d’accéder à de nouveaux marchés tels que les États-Unis et l’Australie. NotSoSecure a d’excellents antécédents ainsi qu’une réputation mondiale prestigieuse, avec un rôle majeur de formation aux conférences Black Hat. Nous sommes persuadés que l’intégration de la société dans le groupe Claranet sera extrêmement bénéfique pour nos clients », affirme dans un communiqué Charles Nasser, fondateur et CEO de Claranet. « La passion de NotSoSecure pour l’excellence et son désir d’être à la pointe de la formation et de l’innovation en matière de cybersécurité ont été des facteurs cruciaux lors de cette acquisition. Leurs objectifs de croissance sont ambitieux et très proches des nôtres. Nous anticipons donc avec enthousiasme l’impact qu’ils auront sur la réussite de l’ensemble du groupe. »

« Depuis que nous avons créé l’entreprise, le risque de cyberattaques pour les organisations du monde entier a augmenté de façon exponentielle. Cependant, cela n’a pas été accompagné d’une croissance de la formation et des connaissances. Par conséquent, on observe un sévère manque de compétences au niveau mondial en matière de cybersécurité. Notre présence forte aux conférences Black Hat nous permet de gagner beaucoup de projets aux États-Unis grâce au bouche-à-oreille, mais je crois que nous ne faisons qu’effleurer la surface. Grâce à l’appui de Claranet et à son expérience de pénétration de nouveaux territoires, nous nous trouvons désormais en position de force pour développer notre portefeuille de services et conquérir des parts de marché dans cette industrie évolutive en pleine croissance », explique de son côté Sumit Siddharth, co-fondateur et CTO de NotSoSecure.