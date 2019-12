WaaS’UP est un service Wifi provider, fournisseur de solution Wifi, 100% locatif et clef en main. Il s’agit, en clair, d’offrir aux revendeurs une solution Wifi simple à déployer et prête à l’usage. L’idée, est de permettre à des revendeurs non spécialistes, de répondre à leurs clients avec une solution externalisée et managée par des Experts. En somme, leur donner la possibilité d’élargir leur portfolio d’offres de services, sans contraintes et en leur assurant un revenu récurent.

Le spécialiste du Wifi propose deux solutions : « Notre offre WaaS’UPINTEGRAL comprend le matériel Wifi, le service managé, l’accès aux consoles, la traçabilité, et tout ce qui concerne les changements de configuration. Notre seconde offre, WaaS’UPGUESTONLY s’adresse aux clients qui disposent déjà d’une infrastructure Wifi installée et qui souhaite déployer un Hotspot avancé. Notre technologie fonctionne indépendamment du constructeur Wifi déjà déployés » explique Aurélien Guestin, directeur opérationnel de WaaS’UP.

Dans les deux offres, la solution a été pensée pour être déployée sans effort. Après une discussion avec un expert WaaS’UP, l’intégrateur reçoit la solution configurée et prête à être installée. En outre, SAV, supervision et ligne de support sont compris dans l’offre.

Le spécialiste du Wifi s’appuie sur Aruba, son partenaire technologique, tant sur la partie équipement que sur la partie logicielle. Les revendeurs peuvent se procurer la solution en quelques clics depuis la market place IngramMicro

L’entreprise compte des clients dans des domaines variées comme la santé (Centre hospitalier, Ehpad, Clinique), le Retail avec plusieurs milliers de points de ventes, ou encore l’Aéroport de Lille, la CCI des Hauts de France et un très grand de nombre de PME

Le marché du Wifi, notamment sur la partie entreprise, reste vigoureux. Selon une étude d’IDC, le marché a progressé de 10,8% au premier trimestre de l’année 2019, soit une croissance plus élevée que l’année d’avant, à trimestre comparable. L’arrivée de produits compatibles avec la norme Wifi 6 (Wifi 802.11ax), plus rapide et plus performante dans les zones congestionnées, pourrait contribuer à renforcer significativement les ventes.

Retrouver ci-dessous l’interview d’Aurélien Guestin, directeur opérationnel de WaaS’UP à l’occasion du Showacase Ingram

Vidéo publiée en partenariat avec Aruba et WaaS’UP