Cisco réunit Meraki et Catalyst en une seule marque de produits sans fil, « Cisco Wireless », et simplifie les licences des points d’accès Wi-Fi 7 en incluant un support technique obligatoire.

Cisco a fait cette annonce tout en présentant de nouveaux points d’accès Wi-Fi 7 – le CW9178 et le CW9176 – lors de sa conférence Live à Melbourne en Australie hier. Les points d’accès peuvent désormais être gérés, soit à l’aide d’un contrôleur sur site, soit dans le cloud, avec la même licence. Ils peuvent optimiser les performances et auto-configurer nativement l’IA. Les boitiers disponibles dès la fin de l’année seront identiques pour le monde entier tandis que le logiciel de gestion va s’adapter automatiquement à la réglementation en vigueur.

Cisco a également simplifié les licences de son kit wi-fi. Elles ne se déclinent plus qu’en deux niveaux : « Essentials » et « Advantage ». La plateforme wi-fi Spaces de localisation des actifs et d’IoT de Cisco sera désormais incluse dans les licences, ce qui va générer une augmentation de leurs prix. Cisco précise que les utilisateurs actuels de Catalyst et Meraki ne seront pas contraints de renoncer à leurs licences actuelles dès à présent mais au moment du renouvellement.