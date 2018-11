La société de conseil spécialisée autour de Google Cloud et de son écosystème annonce l’ouverture à Toulouse de sa première agence régionale. Installée depuis deux mois en plein centre ville dans le quartier Saint-Aubin sur l’un des espaces de coworking du Lab’Oïkos, Cirruseo emploie déjà une dizaine de consultants sur place.

C’est l’annonce du choix d’Airbus en mars de passer sur la solution Google Suite, qui a convaincu Cirruseo de franchir le pas. « Les entreprises du secteur aéronautique et aérospatial gravitant autour d’Airbus s’interrogent désormais sur l’opportunité d’adopter l’offre Google. L’idée c’est de se positionner comme l’acteur de proximité capable de les accompagner sur leurs projets Google », explique Barthélemy Delerm, nommé directeur de Cirruseo Toulouse. Depuis quatre ans chez Cirruseo, ce-dernier dirigeait jusqu’à sa nomination à Toulouse la practice Digital Workplace de la société de conseil. Poste qu’il a cédé à Maxime Bracquemart.

Cirruseo était fortement attendu sur Toulouse, poursuit Barthélemy Delerm, qui explique que l’entreprise a été aidée dans son implantation par des clients existants et par Google, qui l’a soutenu à travers la mise en place d’événements sur place et via un accompagnement commercial. C’est ce qui explique qu’une dizaine de consultants aient déjà recrutés et que plusieurs projets soient en phase de démarrage. Et l’équipe devrait continuer à monter rapidement en puissance, avec une vingtaine de postes ouverts, dont une moitié de consultants Google Suite et une autre moitié de développeurs experts de Google Cloud Platform.

Deuxième partenaire Google en France derrière Devoteam, Cirruseo a achevé son dernier exercice fiscal en mars dernier sur un chiffre d’affaires de 13 M€ avec un effectif de 90 personnes. L’implantation à Toulouse devrait être la première étape d’un déploiement que l’entreprise souhaite à terme national.