Celeste obtient les certifications ISO 27001 et Hébergeurs de Données de Santé (HDS) pour son datacenter de Champs-sur-Marne. L’opérateur fibre et cloud pour les entreprises se voit également estampillé du label Engagé RSE pour toutes ses activités.

Ses deux autres centres de données exploités en propre, à Nantes et Albi, détenaient déjà les normes ISO 27001 et HDS, garantes de la sécurité et de la confidentialité des données, y compris celles ultra-sensibles, s’agissant de la santé des personnes.

Celeste met également en avant son usage du procédé de ‘free-cooling’ qui récupère de l’air frais extérieur pour optimiser la consommation électrique de ses datacenters et en réduire l’impact environnemental.

« Construire un environnement de confiance (…) passe par l’exemplarité dans la protection et la gestion des données », souligne Nicolas Aubé, le président et fondateur de Celeste, dans un communiqué, « mais aussi par notre engagement au quotidien pour un numérique plus responsable et durable ».