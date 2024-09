Alors que ses activités nord-américaines représentent près du tiers de son chiffre d’affaires, Capgemini les renforce avec l’acquisition du fournisseur de plateforme de gestion de données Syniti (anciennement BackOffice Associates). Fondée en 1996 et basée à Boston, la société compte désormais 1200 collaborateurs qui opèrent dans 25 pays. Elle accompagne les grandes entreprises dans leurs projets stratégiques, notamment les migrations cloud et consolidation d’ERP suite à des fusions et acquisitions.

Syniti est un important partenaire SAP. Sa plateforme cloud de gestion de données Syniti Knowledge Platform est une application certifiée par SAP. Elle est utilisée pour des migrations à grande échelle, notamment vers SAP S/4HNA. Syniti vend également depuis une dizaine d’années son logiciel comme une extension de solution SAP sous le nom SAP Advanced Data Migration & Management.

« Syniti et Capgemini partagent la même approche : la transformation digitale doit nécessairement passer par une transformation des données pour permettre de générer des avantages business essentiels pour l’entreprise », commente dans un communiqué le DG de Capgemini Aiman Ezzat (photo). « Syniti est un leader dans son domaine et un partenaire mondial de confiance des grandes migrations de données SAP. Son équipe mondiale renforcera nos services de transformation digitale axés sur les données. »

La transaction, dont le montant n’est pas communiqué, devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des autres conditions habituelles. Syniti est vendu par le fonds d’investissement Bridge Growth Partners qui en avait fait l’acquisition en 2017 pour un montant là encore non divulgué. Précédemment, Syniti avait levé 30 millions de dollars auprès de Goldman Sachs lors d’un tour de table en 2008.