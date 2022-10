Le groupe Capgemini va acquérir une société de conseil en modélisation de données et en intelligence artificielle (IA).

Fondée en 2011, Quantmetry est basée à Paris, tout comme son acquéreur. Ce cabinet de conseil compte 164 employé·e·s, selon le réseau social LinkedIn. Parmi ses domaines d’expertise : l’exploration et le traitement de données, le big data, l’apprentissage automatique, la veille stratégique, la vision par ordinateur, le langage Python et plusieurs produits et services IA. Quantmetry sera intégrée à la branche Invent d’innovation, de conception et de transformation numérique de Capgemini.

« Quantmetry nous apporte une expertise métier et sectorielle très complémentaires de celles du Groupe, avec des synergies très prometteuses », commente Mathieu Dougados, le directeur général de Capgemini Invent en France, dans un communiqué. « Cette nouvelle équipe va nous permettre de renforcer nos services de durabilité, notamment notre offre Data for Net Zero ».

Jeremy Harroch, le PDG et fondateur de Quantmetry, précise « s’engager à promouvoir un usage éthique des mathématiques pour la prise de décision commerciale et le bien commun, dans un esprit pionnier ». Reste à savoir si la prise de décision commerciale peut s’articuler éthiquement avec le bien commun sans l’aide des politiques.

Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.