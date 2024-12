Broadcom a bouclé son exercice 2024 en forte croissance et avec une envolée de son activité de puces d’IA. Son action a bondi de plus de 24% vendredi sur le Nasdaq, portant pour la première fois la capitalisation de l’entreprise à plus de 1.000 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos fin novembre, le chiffre d’affaires s’est établi à 14 Md$, en hausse de 51% sur un an . Le segment des semi-conducteurs a augmenté de 12% à 8.23 Md$, tandis que les revenus des logiciels d’infrastructure ont bondi de 196% à 5.82 Md$. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a augmenté de 44% pour atteindre 51,6 Md$, dont 30 Md$ pour les semi-conducteurs (+7%) et 21,4 Md$ pour les logiciels d’infrastructure (+181%).

Hock Tan, PDG de Broadcom, a attribué la forte hausse de l’activité logiciels à « la réussite de l’intégration de VMware ». Elle représente désormais 42% des revenus du groupe, contre 21% sur le précédent exercice, assurant une meilleure diversification des sources de revenus. L’activité semi-conducteurs est tirée par la hausse de 220% des revenus d’IA, qui ont atteint 12,2 Md$ sur l’exercice.

Le bénéfice net a progressé de 23% au quatrième trimestre à 4,32 Md$ mais a chuté de 58% sur l’exercice à 5,89 Mds. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 1,42$ au quatrième trimestre et à 4,87$ sur l’exercice, en hausse par rapport aux 1,11$ et 4,22$ publiés un an plus tôt.

Concernant ses perspectives, Broadcom dit s’attendre à une explosion de la demande pour ses puces d’IA personnalisées. Hock Tan a déclaré que le groupe développait des puces d’IA avec trois très gros clients, qui pourraient chacun déployer 1 million de puces d’IA dans des clusters en réseau d’ici 2027.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2025, Broadcom prévoit un chiffre d’affaires de 14,6 Md$, soit une hausse de 22% par rapport au premier trimestre 2024. Le groupe a annoncé par ailleurs une augmentation de 11% de son dividende trimestriel, pour le porter à 0,59$ par action.