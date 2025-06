Broadcom veut à nouveau réduire le nombre de partenaires de VMware en éliminant le niveau « Registered » de son programme.

« Broadcom réduit le nombre de partenaires autorisés à revendre des solutions VMware dans les régions Amériques, Asie-Pacifique et Japon », déclare Brian Moats, le patron mondial du réseau de distribution de Broadcom, dans un billet de blog. L’Europe fait figure d’exception. « Nous n’avons aucun changement de programme à annoncer en Europe ».

Désormais donc – sauf en Europe – le programme Advantage n’aura plus que les niveaux Select, Premier et Pinnacle. Certains partenaires américains et asiatiques de VMware « devront passer à une nouvelle relation de partenariat », déclare Brian Moats. Broadcom leur donne 60 jours pour ce faire, sans indiquer combien de partenaires de VMware seront retirés du programme suite à cette décision.

Par ailleurs, Broadcom impose que ses partenaires Pinnacle devront désormais détenir le statut Expert Advantage pour pouvoir démontrer leurs compétences dans le déploiement et la mise en œuvre de VCF. Les partenaires Pinnacle et Premier devront disposer de ressources commerciales et techniques dédiées et exécuter des plans d’activité conjoints avec VMware « pour garantir l’alignement et l’obtention de résultats mutuels ».

Au risque de nous répéter, les revendeurs européens ne sont pas concernés par ces changements majeurs de stratégie channel du groupe. Et pour cause : les associations professionnelles européennes ECCO et Cispe demandent instamment aux autorités de régulation européennes de sanctionner Broadcom du fait de son modèle commercial et financier de VMware.