Profitant de la débâcle chez Broadcom-VMware, Microsoft propose désormais la prise en charge d’Azure Virtual Desktop dans la version 23H2 d’Azure Stack HCI.

« Que vous ayez des exigences en matière de conformité réglementaire et de résidence des données, des charges de travail sensibles à la latence ou que vous deviez gérer la gravité des données, la nouvelle capacité Azure Virtual Desktop pour Azure Stack HCI étend les capacités du cloud Microsoft à votre environnement sur site », assure Microsoft. « Si vous avez déjà déployé une infrastructure de bureau virtuel (VDI) locale, Azure Virtual Desktop pour Azure Stack HCI peut améliorer votre expérience. Si vous utilisez déjà Azure Virtual Desktop sur Azure, vous pouvez étendre votre déploiement à votre infrastructure locale pour mieux répondre à vos besoins en matière de performances ou de localisation des données ».

Les versions des hôtes de session prises en charge sont Windows 11 Entreprise et multisession, Windows 10 Entreprise et multisession, ainsi que Windows Server 2022 et 2019.