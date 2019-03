Microsoft enrichit son offre Azure « dans un serveur prêt à l’emploi ». L’éditeur a en effet dévoilé la solution Azure Stack HCI destinée aux clients qui souhaitent exécuter des applications virtualisées sur une infrastructure hyperconvergée.

« Nous intégrons notre technologie HCI existante dans la famille Azure Stack afin que nos clients puissent exécuter des applications virtualisées sur site avec un accès direct aux services de gestion Azure tels que la sauvegarde et la récupération après sinistre », explique sur le blog Azure, Julia White, vice-présidente Microsoft Azure (photo). « Les solutions HCI Azure Stack présentent les mêmes technologies de calcul, de stockage et de stockage définies par logiciel que la pile Azure existante, et incluent un accès au cloud simplifié via les services hybrides Azure dans le centre d’administration Windows. » Ce dernier permet d’accéder à d’autres outils Azure, notamment Azure Monitor, Azure Security Center, Azure Update Management ou encore Azure Site Recovery

S’exécutant sur du matériel x86, les solutions Azure Stack HCI incluent la prise en charge de technologies telles que les lecteurs NVMe, la mémoire persistante et la mise en réseau RDMA (Remote-Direct Memory Access).

Pour pouvoir utiliser Azure Stack HCI, les entreprises doivent acquérir du matériel validé par Microsoft auprès des partenaires de l’éditeur. Il en existe actuellement 15 (et plus de 70 configurations matérielles) : Asus, Axellio, bluechip, DataON, Dell EMC, Fujitsu, HPE, Hitachi, Huawei, Lenovo, NEC, PrimeLine Solutions, QCT, SecureGuard et Supermicro. Les clients doivent également disposer de Windows Server 2019 Datacenter.

Comme le précise l’éditeur sur son blog, les utilisateurs d’Azure Stack HCI ne disposent pas d’un chemin de mise à niveau rapide vers Azure Stack. Ils doivent en effet transférer leurs données sur Azure Stack ou Azure avant d’opérer le basculement.

Rappelons qu’Azure Stack est un ensemble de technologies de centre de données Azure fournies dans une appliance que les clients déploient sur leurs propres infrastructures. Azure Stack est également proposé en tant que service géré par les partenaires CSP (Cloud Solution Provider) de Microsoft.