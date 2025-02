Un changement dans les statuts du lobby des fournisseurs européens de services cloud (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe) implique que seules les sociétés basées en Europe peuvent siéger au conseil d’administration de l’association. En conséquence, la branche de services cloud d’Amazon quitte son siège au conseil d’administration du Cispe.

« Les fournisseurs de cloud non européens dont les revenus annuels dépassent les 10 milliards d’euros peuvent participer en tant que membres adhérents mais sans influencer la gouvernance de l’association », explique le Cispe. « Ce changement a lieu à un moment critique où les inquiétudes concernant les dépendances économiques et géopolitiques sont de plus en plus prononcées. Le besoin urgent d’un écosystème européen du cloud résilient, compétitif et indépendant n’a jamais été aussi clair. »

Le Cispe a lancé un comité de souveraineté et d’autonomie stratégique pour répondre à la demande des utilisateur·rice·s européen·ne·s de cloud ainsi que des instances publiques et privées souhaitant une infrastructure cloud et des solutions d’IA européennes.

Le conseil d’administration rassemble désormais les nouveaux membres élus – Alexander Windbichler chez Anexia (Autriche) et Jake Madders chez Hyve (Royaume-Uni) – en plus de Jacqueline van de Werken chez Leaseweb (Pays-Bas), David Chassan chez Outscale (France) et Lorenzo Chiriatti chez Register (Italie).

Pour mémoire, outre le changement de statuts du Cispe, AWS n’a guère apprécié que Microsoft rejoigne le lobby européen en janvier dernier, alors que le Cispe poursuivait le géant de Redmond en justice six mois auparavant.