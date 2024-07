Du nouveau sur les dessous de l’accord entre Microsoft et le Cispe (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) : on apprend à présent de la part du Register que cet accord à l’amiable inclut un moratoire de deux ans sur les audits de logiciels pour les membres du lobby des fournisseurs européens de cloud. Cette clause s’ajoute à un versement d’environ 20 millions d’euros, d’après l’agence Reuters.

Cette suspension d’audit pendant 24 mois peut étonner : Microsoft a promis aux membres du Cispe une version améliorée d’Azure Stack HCI pour les hébergeurs européens dans les neuf mois à venir mais ne compte pas s’assurer qu’elle est bien utilisée via des audits occasionnels ?

Cette nouvelle révélation risque d’exaspérer encore davantage Google et AWS qui ont proposé une somme plus élevée encore aux membres du Cispe afin qu’ils maintiennent leur plainte antitrust contre Microsoft.