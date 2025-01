Microsoft rejoint le lobby européen Cispe qui le poursuivait encore en justice il y a six mois, selon des informations obtenues en avant-première par The Register. La firme de Redmond aurait déboursé quelque 54.000 euros pour le privilège de l’adhésion, ce qui n’est pas une grosse somme comparée à celle versée au Cispe pour qu’il abandonne ses poursuites judiciaires contre Microsoft.

Le conseil d’administration du lobby des fournisseurs européens de services cloud (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), composé de dix personnes, a voté en faveur de cette nouvelle adhésion. La décision n’a cependant pas été prise à l’unanimité. AWS, l’un des plus anciens membres de l’association, s’est opposé à la décision.

Un communiqué du Cispe souligne que Microsoft devient « membre adhérent sans droit de vote ». L’hyperscaler de Redmond ne sera pas autorisé à voter et sera soumis à d’autres restrictions non précisées.

Un porte-parole de Microsoft déclare pour sa part : « Nous sommes reconnaissants aux membres du CISPE d’avoir accepté notre candidature en tant que membre adhérent sans droit de vote et nous continuerons à nous concentrer sur la mise en place d’un partenariat constructif qui soutienne les fournisseurs européens de services cloud ».

Pour rappel, le Cispe a fini par abandonner sa plainte contre Microsoft en juillet dernier, suite à la signature d’un accord à l’amiable. Cet accord confidentiel comprenait trois volets : une version améliorée d’Azure Local (ex Azure HCI Stack), la suspension des audits de licences de Microsoft pendant deux ans et le versement d’un paiement en liquide de près de 30 millions d’euros de Microsoft au Cispe. Ou comment transformer en quelques mois un adversaire en allié, avec de la monnaie sonnante et trébuchante.