A l’occasion de la conférence Best of Breed Virtual 2020 organisée par CRN, Antonio Neri a vanté les avantages de la plateforme Ezmeral de HPE et taclé VMware. Selon le CEO du constructeur, la plateforme lancée cet été (qui couvre un portefeuille complet de solutions telles que l’orchestration et la gestion de conteneurs, l’intelligence artificielle, l’analyse de données, le contrôle des coûts, l’automatisation IT et la sécurité) élimine les coûts dispendieux des licences de logiciels de virtualisation VMware pour les entreprises qui modernisent leurs applications.

« Nous pensons qu’avec HPE Ezmeral, nous avons la capacité d’exécuter à la fois les applications legacy et les applications cloud natives sans payer tout ce middleware dans la virtualisation de l’infrastructure », a-t-il déclaré, répondant à une question sur les avantages financiers de la plateforme. « Ezmeral est capable d’exécuter à la fois des applications avec état et sans état sur des solutions bare metal, vous n’avez donc pas à payer le coût de virtualisation de quoi que ce soit. Ainsi, vous pouvez exécuter des versions legacy et des charges de travail conteneurisées. »

Il a ajouté qu’Ezmeral était « un moyen plus moderne et plus efficace d’exécuter des charges de travail sur site » que le portefeuille de virtualisation rival de VMware. L’utilisation de la plateforme permettrait selon lui de diviser par deux les dépenses d’exploitation informatiques pour les entreprises clientes, grâce notamment à l’utilisation de technologies comme le stockage BlueData et HPE InfoSight, qui s’appuient sur l’IA et des techniques prédictives.

La stratégie multicloud de VMware est étroitement liée à ses anciennes offres de virtualisation rappelle CRN, en particulier sur VMware Cloud Foundation, une plateforme logicielle agrégeant des composants vSphere, vSAN et NSX. VMware a noué de nombreux partenariats avec des leaders du marché du cloud public et des infrastructures, notamment avec HPE qui propose VMware Cloud Foundation sur sa plateforme de paiement à l’utilisation GreenLake. HPE, de son côté s’est engagé à offrir aux clients un choix qui va au-delà de VMware Cloud Foundation, nouant un partenariat avec Nutanix qui débouche sur une croissance spectaculaire des ventes de serveurs.

Interrogé par nos confrères, VMware n’a pas souhaité s’exprimer.