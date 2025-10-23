Avanoo, éditeur d’une plateforme de SaaS Management qui aide les entreprises à reprendre le contrôle sur leur écosystème logiciel et IA, étoffe sa distribution indirecte pour accélérer sa croissance à l’échelle nationale. Dans ce contexte, l’éditeur annonce une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs.

Avanoo a développé une plateforme de nouvelle génération qui détecte automatiquement toutes les applications utilisées, y compris celles issues du Shadow IT et du Shadow AI. La solution mesure l’usage réel, identifie les licences inutilisées et optimise les coûts. Elle fournit une vision claire des risques de sécurité liés aux applications SaaS. Avanoo est enfin un véritable allié pour aider les RSSI et les DSI à se mettre en conformité avec des réglementations telles que DORA, NIS2, l’AI Act ou encore le RGPD.

Offrir aux intégrateurs un nouveau relai de croissance

Afin de diffuser largement sa technologie déjà utilisée par des acteurs de premier plan, Avanoo a fait le choix de se tourner vers l’indirect pour tisser des alliances structurantes avec des intégrateurs dans toute la France. Pour garantir le succès de cette politique commerciale, une sélection précise sera opérée. Ainsi, les futurs partenaires devront bénéficier de compétences dans le secteur de la cybersécurité et d’une capacité à accompagner leurs clients tout au long du projet de mise en œuvre, d’exploitation et d’évolution de la plateforme.

En devenant intégrateurs de la solution Avanoo, les partenaires pourront accéder à une offre éprouvée et se positionner rapidement sur un marché en forte croissance en proposant à leurs clients une solution 100 % souveraine. Avanoo accompagnera ses partenaires en leur proposant des ressources de différentes natures : formation, support avant-vente, actions marketing et support au besoin. Il s’agit donc d’un programme complet qui est un véritable investissement au service de la montée en compétence continue des partenaires.

Tanguy DUTHION, CEO d’Avanoo « Développer notre programme de partenariats avec des intégrateurs est un axe stratégique au service de la croissance de nos activités sur les prochaines années. Nous comptons avec nos partenaires offrir une réponse pragmatique à un sujet complexe pour de nombreuses organisations : reprendre le contrôle sur leur écosystème logiciel et IA. »