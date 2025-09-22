Sonar Clarity (Avanoo), éditeur d’une plateforme de SaaS Management qui aide les entreprises à reprendre le contrôle sur leur écosystème logiciel et IA, accueille Auriga Cyber Ventures dans son capital. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour Sonar Clarity (Avanoo) et va lui permettre de poser les bases de sa nouvelle stratégie de développement en France et à l’international.

Un positionnement unique sur le marché

Sonar Clarity (Avanoo) a développé une plateforme de nouvelle génération qui détecte automatiquement toutes les applications utilisées, y compris celles issues du Shadow IT & Shadow AI. La solution mesure l’usage réel, identifie les licences inutilisées et optimise les coûts. Elle fournit une vision claire des risques de sécurité liés aux applications SaaS. Sonar Clarity (Avanoo) est enfin un véritable allié pour aider les RSSI, DSI et Software Asset Manager à se mettre en conformité avec des réglementations telles que DORA, NIS2, l’AI Act ou encore le RGPD.

Une levée de fonds au service d’une croissance durable

Multi-récompensé en France et à l’international, Sonar Clarity (Avanoo) a su démontrer sa capacité à se positionner comme l’une des meilleures plateformes de SaaS Management. Pour conserver son avantage concurrentiel, l’éditeur compte poursuivre ses investissements pour soutenir son développement et passer un nouveau cap. Dans ce contexte, la levée de fonds réalisée permettra à Sonar Clarity (Avanoo) de renforcer sa R&D, de consolider son dispositif commercial, de recruter des partenaires et de s’entourer de nouveaux experts pour offrir toujours plus de qualité de service à ses clients.

Au-delà de ces éléments, l’éditeur annonce également son changement de nom et devient Avanoo avec une ambition claire : permettre à ses clients de reprendre le contrôle sur leurs applications Saas et le Shadow IT.

Tanguy DUTHION, CEO de Sonar Clarity (Avanoo) « Nous sommes fiers d’annoncer cette première levée de fonds réalisée auprès d’Auriga Cyber Ventures qui a su comprendre rapidement notre positionnement et la pertinence de notre approche. Leur soutien est un formidable encouragement pour nos équipes et va nous permettre de lancer notre nouvelle stratégie de croissance. Nous bénéficions désormais de toutes les ressources nécessaires pour nous imposer rapidement comme l’acteur incontournable de notre marché en France comme à l’international. »