Au quatrième trimestre Aubay a poursuivi l’accélération de sa croissance entamée au cours du trimestre précédent. En croissance de 9,5%, le chiffre d’affaires a dépassé le seuil symbolique des 100 millions d’euros en atteignant 102,5 millions d’euros, en croissance de 18,8 dont 9,8% en organique.

C’est en France que la croissance interne a marqué l’accélération la plus sensible à 11,1%, l’international affichant une croissance organique de 8,1%. Le fonds de commerce acquis en Italie a contribué à hauteur de 7,8 millions d’euros au chiffre d’affaires. Le groupe se développe sur le digital (marketing digital, big data, Agile IT…) tout en maîtrisant le « patrimoine historique » IT des clients.

Sur l’ensemble de l’exercice 2017, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 353,6 millions d’euros, en croissance de 8,4% dont 6,0% en organique, dépassant ainsi l’objectif de 353 millions d’euros révisé en septembre 2017 lors de la publication des résultats financiers du 1er semestre. La croissance organique pour la France et pour l’International ressort respectivement à 4,7% et 7,6%.

En dépit d’un calendrier défavorable et de l’intégration des acquisitions à marges inférieures à celle du groupe, l’objectif de taux de marge opérationnelle, attendu entre 9% et 10%, devrait être proche de 9,5%.

Le groupe compte profiter d’un marché dynamique et globalement homogène sur les zones et secteurs d’activité où il intervient pour atteindre 395 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, intégrant une contribution du fonds de commerce italien de 22 millions d’euros. Il s’attend à une croissance organique comprise entre 5% et 7%. Il communiquera son objectif de marge opérationnelle pour 2018 lors de la publication des résultats définitifs le 15 mars prochain après bourse.