Atos a procédé à l’inauguration de son nouveau datacenter mondial à haute performance énergétique implanté sur le site historique de Bull aux Clayes-sous-Bois. Ce centre est destiné aux clients qui souhaitent localiser leurs données et applications sur le territoire français, en conformité avec les réglementations européennes.

Le nouveau datacenter offre un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2, soit moins que la moyenne mondiale (2,0). Il est ainsi 30 % plus économe en énergie que le centre précédent (1,7 PUE). Ces performances sont en partie dues à un système de refroidissement qui minimise la consommation d’eau et d’électricité. Le datacenter est certifié ISO 14001, une norme qui exige que les entreprises mettent en place des systèmes complets de gestion de l’énergie afin d’améliorer continuellement leur bilan écologique. Selon Atos, l’infrastructure du nouveau bâtiment (qui fournit et régule la puissance, la température, etc.) n’utilise que 20% en plus de l’énergie utilisée par les serveurs.

Ce nouveau centre d’une surface de 1.300 m2, dont la construction a débuté en 2017, est situé sur le site de R&D existant d’Atos. Ces deux modules sont livrés sur un total prévu de huit modules dont la construction est prévue jusqu’à 2020. Cette initiative s’est accompagnée de la cession d’une partie du foncier du site au profit du Conseil départemental des Yvelines par l’intermédiaire de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF). Atos en devient le locataire exclusif pour 30 ans. La société compte à ce jour 93 datacenters dans le monde, dont 15 en France. Le site des Clayes-sous-Bois totalise environ 1.000 collaborateurs sur les 120.000 que compte le groupe.

L’ouverture du centre de données intervient après la pose le 27 novembre dernier de la première pierre d’un nouveau laboratoire de recherche dédié à l’informatique quantique. A sa mise en service en 2020, celui-ci emploiera 350 personnes. L’objectif d’Atos est de faire du site des Clayes-sous-Bois un centre mondial d’expertise technique.

« Ce projet souligne notre engagement en matière d’investissement, et notre volonté de développer notre site et notre région pour en faire un pôle technique fort au niveau mondial », déclare dans un communiqué Jean-Marie Simon, directeur général d’Atos en France. « Nous sommes fiers que notre nouveau datacenter soutienne nos clients dans le monde entier, grâce à des serveurs et des technologies de pointe, avec des capacités, une résilience et une sécurité accrues, afin qu’ils soient capables de relever efficacement les défis actuels et futurs. »

Toujours dans l’Hexagone, Atos a par ailleurs procédé à l’inauguration à Olivet, près d’Orléans, du siège régional Centre-Val de Loire de l’ESN. Employant 400 collaborateurs, il héberge en son sein l’Inno’Lab, un espace destiné à présenter aux clients des technologies innovantes, notamment en matière d’intelligence artificielle.