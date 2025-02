Après s’être concentré pendant près d’une dizaine d’années sur les solutions Eset– et être passé dans l’intervalle de 20 à 150 salariés –, le VAD Athena Global Services (AGS) revient à une stratégie multi éditeurs en ouvrant son catalogue à de nouvelles marques et solutions.

« On est arrivé là où on voulait arriver avec Eset et aujourd’hui on reprend une stratégie de diversification avec l’arrivée de nouveaux produits au catalogue », explique Bruno Bonny, directeur marketing d’AGS (photo).

Une stratégie initiée il y a un an avec le référencement des solutions de communication unifiée sous forme de service (UCaaS) de Bicom Systems mais qui s’accélère avec le référencement de trois nouvelles marques coup sur coup.

Le distributeur vient de signer avec l’éditeur français de solutions d’analyse réseau Ého.Link ; la filiale du groupe Société Générale spécialisée dans la sensibilisation au phishing Oppens et l’éditeur d’origine tchèque spécialisé dans les solutions de prévention de fuite de données (DLP) Safetica.

« Ces solutions ont été regroupées au sein d’un nouveau département baptisé Next, qui a vocation à intégrer des nouvelles marques complémentaires et non concurrentielles entre elles, validées techniquement, et qui sont d’origine française ou européenne afin de mettre en avant la notion de souveraineté », détaille Bruno Bonny.

Cette initiative a été motivée par une demande des partenaires historiques d’AGS, plutôt issus de la cyber, qui ont exprimé le besoin de se développer dans les solutions de communication. En parallèle, AGS a ouvert un grand nombre de nouveaux partenaires plutôt issus des telco souhaitant se diriger vers la cyber.

« On a alors réalisé qu’il y avait une forte synergie entre l’écosystème cyber et l’écosystème telco ce qui nous a amené à réfléchir à notre positionnement et à l’opportunité de distribuer des outils de communication unifiée », expose Bruno Bonny.

À noter que d’autres solutions sont en discussion pour intégrer le programme Next, dont certaines sont directement poussées par le réseau de partenaires.