Arrow Electronics étend son accord de distribution avec Trellix, le géant de la cybersécurité né de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye. Il est désormais distributeur de sa gamme complète de produits dans 17 pays EMEA.

Une évolution logique pour Arrow qui était déjà distributeur FireEye. Comme Ingram Micro, il entre dans le club des grossistes pouvant commercialiser l’ensemble de l’offre. Il endosse également un rôle d’accompagnateur des partenaires pour les aider à monter en compétences sur les solutions et les conseiller sur les licences, l’avant-vente et tout au long du cycle de vie du client.

« Dans un monde de plus en plus mobile où la menace de cyberattaques continue de croître, cet accord élargi avec Trellix offre à nos clients paneuropéens un portefeuille complet qui couvre les terminaux, la messagerie, la protection des données, le réseau et les services cloud », commente dans un communiqué Mike Worby, responsable des alliances stratégiques pour l’activité solutions informatiques d’entreprise d’Arrow dans la région EMEA. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Trellix pour aider nos partenaires de distribution à se développer et à fournir des solutions de cybersécurité plus robustes aux entreprises de la région EMEA. »

En mars dernier, Trellix a lancé son nouveau programme partenaires Xtend et réaffirmé son ambition de s’imposer sur le marché XDR (extended detection and response ou détection et la réponse étendue). L’entreprise revendique 40 000 clients mondiaux et son dernier chiffre d’affaires connu, au moment de la fusion début 2022, approchait les 2 Md$. En juin Trellix a nommé John Morgan, ancien PDG de Confluera et ancien directeur de la sécurité chez F5, au poste de DG XDR. Il reporte directement au PDG Bryan Palma.