TD Synnex lance un parcours mondial d’habilitation pour l’offre d’intelligence artificielle générative Microsoft 365 Copilot. Il vient enrichir le programme Destination IA, dévoilé en août dernier, qui regroupe les services, solutions et services d’IA du géant de la distribution informatique pour aider les partenaires à relever les défis de la distribution de solutions d’IA et à répondre à la demande en forte croissance du marché. Le parcours Microsoft 365 Copilot doit permettre une monté en compétence sur le nouvel outil phare de Microsoft et à mieux satisfaire la demande, en particulier sur le marché des PME.

« TD Synnex fournira des ressources qui permettent aux partenaires d’accéder rapidement à des connaissances, à une formation et à une habilitation commerciale et technique, ainsi qu’à des outils et à des ressources de préparation », détaille le grossiste dans un communiqué.

Le parcours s’articule autour de l’atelier de formation « Préparez-vous pour Copilot » et de ressources, telles que qu’un outil de création de pratiques (Copilot Practice Builder) et un laboratoire d’expériences (Customer CloudLabs Experiences). Le badge délivré à l’issue du parcours permet aux partenaires de démontrer leurs compétences en matière d’adoption de Copilot. Le programme donne également accès à des applications et des services qui s’exécutent sur M365 et Microsoft Azure, notamment d’analyse de données, de traitement du langage naturel et de vision par ordinateur.

Pour TD Synnex, l’enjeu est d’apporter un accompagnement global aux fournisseurs de solutions pour garantir une adoption réussie par les utilisateurs finaux.

« Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si le partenaire n’est pas capable d’assimiler cette compréhension et de réellement transformer l’utilisateur dans la livraison, alors vous n’allez nulle part », a déclaré à CRN Sergio Farache, le directeur de la stratégie de TD Synnex.