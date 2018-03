Divalto organisait le 18 janvier dernier son second Sales Team Day, événement dédié aux équipes commerciales (consultants et managers) de ses principaux partenaires. Pour cette édition 2018, Divalto avait convié une quarantaine de représentants commerciaux d’une vingtaine de partenaires à un rallye au sein du musée du Louvre. Après une courte conférence bilan sur l’année écoulée, une dizaine d’équipes se sont ainsi affrontées pendant deux heures et demie au sein du musée à la recherche d’indices et à la résolution d’énigmes. L’évenement s’est achevé par un dîner au restaurant où Divalto a remis des trophées symboliques à certains collaborateurs de ses partenaires (Armide, Adventi Informatique, Proginfo, 2SI) pour les féliciter de leur investissement commercial. Ce Sales Team Day et les trophées qui lui sont associés sont indépendants du Divalto d’Or, le concours que l’éditeur organise chaque année à l’intention des forces de ventes de ses partenaires et qui permet à ses huit partenaires les plus performants d’envoyer un représentant pour un voyage dans une destination lointaine. En 2017, le grand gagnant de ce concours est Armide pour sa performance en nombre de nouveaux dossiers gagnés. Les autres gagnants seront annoncés d’ici un mois et partiront une dizaine de jours au Japon dans la foulée.