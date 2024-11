Apple vient de déclarer des résultats trimestriels record mais prévient que sa rentabilité risque de souffrir à l’avenir car elle peine à innover en matière de produits et compte trop sur les ventes d’iPhones.

Rappelons que le casque Vision Pro n’a pas obtenu le succès escompté et que le projet de véhicule autonome d’Apple a été avorté cette année.

Lors de son quatrième trimestre fiscal, la firme de Cupertino a généré 94,9 milliards de dollars de revenus (+6%), dont 46,2 milliards de dollars liés à l’iPhone. La part des iPhones représente donc quasiment la moitié de son chiffre d’affaires.

On note qu’Apple gagne de plus en plus d’argent avec ses services (+11,9%). Les ventes d’App Store, Apple Music, Apple TV+, AppleCare, Apple Pay et iCloud lui rapportent davantage que les ventes de Macs, iPads, Apple Watches, AirPods et autres accessoires.

Par ailleurs, même si la marque à la pomme est impliquée dans l’intelligence artificielle, avec le développement d’Apple Intelligence, elle a rappelé dans son rapport annuel à la SEC que « l’introduction de technologies nouvelles et complexes, telles que les fonctions d’intelligence artificielle, peut accroître les risques, notamment en exposant les utilisateurs à des contenus et à des expériences nuisibles, inexacts ou négatifs ».