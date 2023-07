Dynatrace reprend l’ascendant dans le Magic Quadrant de la surveillance des performances des applications (APM) et de l’observabilité du Gartner, dont c’est la 13ème édition. L’éditeur, qui est le seul à avoir toujours figuré dans le carré des leaders, avait vu sa suprématie contestée l’an dernier par Datadog, classé premier sur l’axe de la capacité à exécuter, ne dominant plus que sur celui de l’exhaustivité de la vision.

Cette année Gartner classe Dynatrace premier sur les deux axes et à bonne distance de ses deux plus proches challengers, Datadog et New Relic. Le fournisseur est de plus arrivé en tête sur les 6 cas d’utilisation du rapport : opérations de sécurité, opérations IT, surveillance de l’expérience numérique, DevOps, ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) et par secteurs d’activité.

Parmi les autres changements notables, Splunk fait son entrée dans le carré des leaders et devance même Honeycomb sur la capacité à exécuter. Il était précédemment dans le carré des visionnaires.

« Nos clients recherchent une visibilité complète de l’entreprise sur n’importe quel environnement et pile, un contrôle total des données et une consommation flexible, ainsi qu’une détection plus rapide et une analyse des causes profondes pour résoudre les problèmes plus rapidement. Nous sommes honorés par cette reconnaissance et pensons qu’elle confirme notre engagement à fournir des solutions d’observabilité natives d’OpenTelemetry [norme open source] et à fournir une visibilité complète », a réagi l’entreprise dans un communiqué.

A contrario, IBM (instana) est relayé dans le carré des challengers, aux cotés d’AWS, Cisco et Microsoft mais pas de Sumo Logic, relayé lui dans le carré des acteurs de niche. À noter aussi que VMware et Alibaba Cloud ne figurent plus cette année parmi les 19 acteurs retenus par le Gartner. Alors que Grafana Labs et ServiceNow font tous deux leur entrée dans le carré des visionnaires.