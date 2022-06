Dynatrace voit sa suprématie contestée sur les solutions de gestion de la performance applicative. Alors que l’an dernier, le Gartner le classait premier sur les deux axes de son Magic Quadrant pour le Monitoring de la Performance Applicative (APM), il n’est en tête cette année que sur celui de l’exhaustivité de la vision. Les analystes du Gartner estiment désormais que Datadog est mieux positionné sur la capacité à exécuter.

« Les commentaires des clients jouent un rôle important dans tous les rapports d’analystes, et nous pensons que cette reconnaissance témoigne de l’importance de nos clients dans l’élaboration de nos produits et services afin de résoudre les défis les plus complexes dans leurs environnements cloud et hybrides », a réagi sur le blog de Datadog le chef de produit Amit Agarwal. « L’approche unifiée de Datadog en matière d’APM et d’observabilité brise les silos organisationnels et crée une expérience entièrement intégrée qui répond aux besoins des clients et résout les défis existants. »

Dynatrace fait valoir de son coté que sur les douze éditions du rapport, il est l’unique acteur à avoir toujours figuré parmi les leaders.

« A mesure que le marché a évolué vers les environnements hybrides et multicloud, le volume de données et la complexité générés par ces clouds ont augmenté de manière exponentielle », souligne Steve Tack, SVP of Product Management chez Dynatrace. « En nous concentrant, à partir de ces données, sur la livraison de réponses précises et sur une automatisation intelligente, nous avons permis à nos clients de bien gérer leurs environnements cloud, d’en minimiser la complexité, et d’accélérer à la fois leur adoption de technologies cloud natives et leur transformation digitale. »

La montée en grade de Datadog n’est pas le seul changement dans le carré des leaders. Si New Relic conserve sa troisième position, Cisco (AppDynamics) qui était second l’an dernier sort du carré et rejoint les challengers. A l’inverse Honeycomb fait son entrée à la quatrième place et IBM (Instana), qui figurait parmi les acteurs de niche, intègre également le carré des leaders à la cinquième place.