Amazon revendique 100 millions de livraisons de son assistant vocal intelligent Alexa au travers de ses enceintes intelligentes Amazon Echo et Amazon Echo Dot, mais aussi via des appareils de partenaires. Ce chiffre a été fourni en marge du CES de Las Vegas à nos confrères de The Verge par le vice-président d’Amazon en charge des appareils et des services, David Limp. Ce dernier souhaite que le produit gagne plus de terrain à l’international.

Quelques jours auparavant, profitant du Tech D.Live organisé à Laguna Beach en Californie par le Wall Street Journal, le responsable avait indiqué que 10.000 personnes travaillaient sur le produit. Très présent dans les foyers, l’assistant vocal pourrait se développer au cours des prochaines années dans les bureaux, les véhicules et les chambres d’hôtel avait-il expliqué.

A ce jour, plus de 150 produits intègrent la technologie et 28.000 seraient compatibles, représentant un total de 4.500 marques. Parmi les derniers équipements intégrant la technologie citons les télévisions Samsung et les interrupteurs connectés Legrand.