L’éditeur américain de logiciels « d’optimisation digitale » nomme Alexa Lacroix au poste de vice-présidente EMEA Sud. Elle aura pour mission de « développer l’écosystème des clients d’Amplitude en France, en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique ». Le communiqué précise qu’elle travaillera en étroite collaboration avec Daniel Bailey, vice-président EMEA de la société.

« Grâce à son parcours au sein de grandes entreprises technologiques et son expertise des enjeux du secteur du BtoB, Alexa est un atout majeur pour consolider notre présence dans la région EMEA Sud et je suis ravi de la compter parmi nous », déclare Daniel Bailey.

Avant de rejoindre Amplitude en mars dernier, Alexa Lacroix a été directrice des ventes de ServiceNow pendant plus d’un an et de Talentsoft pendant trois ans. Entre 2008 et 2015, elle a occupé divers postes de vente chez Aepona, société rachetée par Intel en 2013. Elle a débuté sa carrière chez Openwave Systems.

« Amplitude (…) dispose d’une technologie unique et d’équipes talentueuses pour répondre aux nouveaux enjeux du marché du digital analytics », commente Alexa Lacroix.

Parmi ces enjeux, Amplitude doit notamment respecter le règlement européen de protection des données personnelles (RGPD). Rappelons que la société propose un service de statistiques pratiquant la collecte, l’enregistrement et le stockage de données privées : elle analyse les habitudes de navigation des internautes pour en établir des profils comportementaux et les cibler à des fins marketing. Or, la Cnil est vigilante et n’hésite pas à épingler les contrevenants au RGPD. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en février dernier avec l’un des produits concurrents d’Amplitude : Google Analytics.

En France, Amplitude revendique des références clients telles que Bpifrance, Decathlon, Le Monde, okcupid, Canal+ ou OuiCar ainsi qu’« un nombre de collaborateurs ayant progressé de 150% en deux ans », sans en préciser le nombre.

Après avoir agrandi son bureau parisien, dans le 17ème arrondissement, Amplitude annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Londres qui accueillera le siège de sa branche EMEA, ainsi que des équipes commerciales et innovation. La société souligne avoir ouvert un centre de données européen à Frankfort en 2021 pour se conformer à la réglementation européenne de stockage des données.