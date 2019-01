Profitant de sa dernière Dockercon Europe, qui s’est tenue du 3 au 5 décembre à Barcelone, Docker a récompensé pour la première fois ses partenaires européens les plus impliqués. Seul partenaire français distingué à cette occasion : Alter Way, qui a remporté le prix du prestataire de services Docker européen de l’année 2018 (European Service delivery Partner of the year 2018 award). Pour Stéphane Vincent (photo), directeur du pôle solutions et des activités Run et Cloud d’Alter Way, ce prix est une reconnaissance de la vision à 360° que la société de services a acquise au fil des années sur Docker.

De fait, Alter Way est l’un des plus anciens partenaires de Docker en France. La signature de leur partenariat remonte à 2014. Mais la société de services spécialisée en technologies open source avait commencé bien avant à adopter Docker pour ses propres développements, souligne Stéphane Vincent. Séduit par les bénéfices de Docker en termes de qualité de production et de rapidité d’exécution, Alter Way a commencé à l’utiliser pour les environnements de pré-production de ses clients et rapidement en mode production (conteneur as a service) d’abord sur ses propres plateformes d’hébergement puis sur AWS et Azure, explique-t-il.

Avec l’arrivée de la version Enterprise, Alter Way est devenu revendeur de souscriptions Docker. Le prestataire de services figure également au rang de ses partenaires certifiés formation et de ses partenaires conseil en déploiement d’architectures Docker. En parallèle, Alter Way a développé une expertise en conteneurisation d’applications, ce qui lui permet de revendiquer aujourd’hui la maîtrise du spectre complet. On peut également rappeler qu’avec le rachat d’Osones en octobre dernier, le prestataire de services a étendu son champ de compétences à l’environnement d’orchestration de conteneurs Kubernetes.

Au cours du temps, la conteneurisation est ainsi devenue un sujet majeur pour Alter Way puisqu’un nouveau client sur deux arrive désormais avec une problématique associée. Autre indicateur illustrant le poids pris par les conteneurs au sein de la société de services : le nombre de collaborateurs travaillant au quotidien dessus. Une bonne moitié des développeurs, les deux tiers des ressources en charge de l’exploitation et la totalité des ressources consulting sont concernés, selon Stéphane Vincent.