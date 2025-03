Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) lance une solution de 5G privée en partenariat avec la jeune pousse californienne Celona. La solution est conçue pour sécuriser la connectivité sans fil sur de grandes zones, en intérieur comme en extérieur, tels que des environnements industriels : usines, raffineries, entrepôts logistiques, zones portuaires, aires de trafic d’aéroports. Elle permet de connecter des appareils et applications IoT (Internet des objets) qui exigent des temps de latence faibles et des performances élevées : véhicules à guidage automatique, robotique, réalité augmentée, réalité virtuelle.

« La technologie avancée Private 5G s’aligne parfaitement avec notre approche ‘security-first’ et notre stratégie sectorielle, nous permettant de répondre aux demandes uniques des différents marchés tels que l’énergie et les services publics, le transport et l’industrie manufacturière », commente Stephan Robineau, EVP Network Business Division chez Alcatel-Lucent Enterprise, dans un communiqué. Et Rajeev Shah, co-fondateur et CEO de Celona, d’ajouter : « Notre technologie de 5G privée répond aux défis de la connectivité sans fil dans des environnements complexes où certaines entreprises s’appuient encore sur du papier et du crayon ».

La solution s’intègre dans les gammes OmniVista, OmniSwitch et OmniAccess Stellar d’ALE.