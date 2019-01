Akamai Technologies a signé un accord en vue de l’acquisition de Janrain , un spécialiste de la gestion des accès et des identités clients (CIAM). Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Fondée en 2007 et basée à Portland dans l’Oregon, Janrain compte parmi ses clients Coca Cola, Michelin, McDonald, Philips, Samsung ou encore Kia. L’entreprise figure parmi les fondateurs de la fondation OpenID. Elle a par ailleurs été désignée leader du CIAM dans le rapport Forrester Wave 2017.

L’intégration d’Identity Cloud de Janrain à l’Intelligent Edge Platform d’Akamai devrait offrir des avantages immédiats aux clients CIAM dans deux domaines essentiels de la sécurité : la gestion des bots et les informations sur les menaces. Akamai Bot Manager réduit les risques associés aux attaques par vol d’identifiants en détectant et en gérant l’activité des bots au moment de la connexion et de l’enregistrement, et en réduisant la fraude sans nuire à l’expérience utilisateur, indique dans un communiqué la firme de Cambridge (Massachusetts). En exploitant les informations sur les menaces d’Akamai, les clients peuvent prendre des décisions éclairées quant aux utilisateurs qui peuvent être autorisés à accéder aux pages d’enregistrement et de connexion en fonction de leur réputation basée sur leur comportement en ligne antérieur, poursuit le document.

« Il est compliqué de mener des activités en ligne sans avoir un niveau de sécurité digitale inhérent et conforme aux attentes », ajoute Rick McConnell, président d’Akamai Technologies et directeur général de la division Web d’Akamai. « Associée à l’Intelligent Edge Platform d’Akamai, la solution Identity Cloud de Janrain offrira une couche de sécurité supplémentaire pour permettre à nos clients de mieux connaître leurs utilisateurs finaux et de potentiellement générer des revenus supplémentaires grâce à cette relation plus approfondie. »

La transaction au comptant est prévue au début de ce trimestre. Elle ne devrait pas avoir d’impact sur l’objectif d’Akamai d’atteindre une marge d’exploitation non GAAP de 30 % d’ici 2020.