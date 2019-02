Akamai vient d’annoncer avoir finalisé l’acquisition de Janrain, un spécialiste de la gestion des accès et des identités clients (CIAM). Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. La firme de Cambridge (Massachusetts) indique toutefois qu’il s’agit d’une transaction au comptant.

L’intégration d’Identity Cloud de Janrain à l’Intelligent Edge Platform d’Akamai devrait offrir des avantages immédiats aux clients CIAM dans deux domaines essentiels de la sécurité : la gestion des bots et les informations sur les menaces. « Les clients d’Akamai seront en mesure d’établir et de conserver une confiance digitale avec leurs utilisateurs en fournissant un environnement hautement sécurisé et résilient pour la collecte et le stockage d’informations sensibles sur les utilisateurs, la gestion des contrôles de confidentialité et la défense contre l’usurpation d’identité », indique Akamai dans un communiqué. « L’intégration d’Identity Cloud de Janrain à l’Akamai Intelligent Edge Platform permettra également de mettre en place des solutions d’authentification adaptatives précises, évolutives et sécurisées basées sur le risque, pour offrir une protection contre les activités malveillantes liées aux comptes, notamment la création de comptes frauduleux et la compromission des identifiants. »

« L’ajout de la gestion des identités à la périphérie d’Akamai fournira une couche de sécurité supplémentaire à nos clients », tient à préciser dans le document Tom Leighton, CEO d’Akamai. « Grâce à cette acquisition, nous pouvons désormais leur fournir une solution sophistiquée pour la gestion des identités, ce qui permet à leurs utilisateurs finaux de bénéficier d’expériences digitales fiables ».