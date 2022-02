Pionnier de la périphérie avec ses services de cache et de diffusion de contenus (CDN), Akamai veut étendre sa position dans le cloud en proposant d’acquérir Linode pour 900 millions de dollars. Créé en 2003, Linode est un spécialiste de l’infrastructure en tant que service (IaaS). L’entreprise, qui emploie 250 personnes et exploite 11 centres de données mondiaux, propose des services de calcul et de stockage similaires à ceux des géants du cloud, réputés simples d’utilisation et axés sur les développeurs. Akamai ambitionne de rapprocher les deux offres pour donner naissance à une nouvelle génération de services cloud pour les entreprises.

« Akamai est un pionnier de l’edge computing depuis plus de 20 ans, et aujourd’hui, nous sommes ravis d’entamer un nouveau chapitre de notre évolution en créant une plate-forme cloud unique pour créer, exécuter et sécuriser des applications du cloud à la périphérie », a déclaré dans un communiqué Tom Leighton, le PDG et cofondateur d’Akamai. « Il s’agit d’une grande victoire pour les développeurs qui seront désormais en mesure de créer des applications sur une plate-forme offrant une échelle, une portée, des performances, une fiabilité et une sécurité sans précédent . »

Le mariage des deux savoir-faire doit selon les deux entreprises répondre aux exigences des expériences numériques modernes en fournissant « la plate-forme de calcul la plus distribuée au monde, du cloud à la périphérie ».

« Nous avons construit une plateforme de cloud computing en laquelle les développeurs et les entreprises du monde entier ont confiance. Aujourd’hui, ces clients sont confrontés à de nouveaux défis à mesure que les services cloud deviennent globaux, y compris le calcul, le stockage, la sécurité et l’edge. Répondre à ces challenges nécessite une intégration et une mise à l’échelle considérables qu’Akamai et Linode prévoient de réunir sous un même toit », a complété Christopher Aker, le fondateur et pdg de Linode.



Selon les termes de l’accord, Akamai va acquérir la totalité des capitaux propres en circulation de Linode. Une transaction qui doit être conclue au cours du premier trimestre 2022. Akamai s’attend à ce que l’acquisition lui apporte environ 100 millions de dollars de revenus supplémentaire sur l’exercice 2022 et soit légèrement relutive pour son bénéfice par action.