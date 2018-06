Jusqu’à présent directrice des services urbains innovants d’Orange Smart Cities, Bérengère Arnold rejoint Jaguar Network en tant que directrice Business Développement et Partenariats. Experte des secteurs de la ville intelligente, du smart building et de l’accompagnement en transformation digitale de grands comptes industriels, elle s’est occupée pendant 10 ans chez l’opérateur de grands projets, de la conception stratégique jusqu’au déploiement opérationnel, en France et à l’international.

Basée à Paris, elle a aujourd’hui pour mission de mettre en œuvre les grands axes de la stratégie d’hypercroissance de Jaguar Network axée sur les services dédiés aux métiers impliquant les technologies IoT, Big Data et sécurité.

Cette normalienne agrégée de sciences économiques et sociales a derrière elle un parcours aussi riche qu’atypique. Tout d’abord journaliste à l’Agefi, puis au Figaro, chargée dans ses deux médias de l’actualité des services innovants, elle a ensuite occupé un poste de conseillère diplomatique avant de rejoindre l’opérateur historique en 2007, ce qui ne l’a pas empêchée de créer en 2011 I like Cinema, le premier service de cinéma à la demande (toujours en activité) et de participer en 2016 à la création de l’incubateur franco-libanais Smart ESA, destiné à favoriser l’éclosion de jeunes pousses en Méditerranée et au Moyen-Orient.

« Avec l’explosion de la croissance des données et les nombreux domaines d’activités s’y reportant, Jaguar Network a atteint la maturité pour proposer des services complets associés à la collecte, au stockage et à la valorisation des données critiques pour la transformation des entreprises par la preuve. Avec une parfaite maîtrise des technologies de premier plan et des besoins d’usages concrets des principales verticales métier, nous poursuivons notre stratégie d’internalisation des meilleures expertises qui font la dynamique Jaguar Network », commente dans un communiqué Kevin Polizzi, président-fondateur de l’opérateur cloud.