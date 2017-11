« L’énorme marché du cloud continue de croître de plus de 40% par an tandis qu’Amazon Web Services (AWS) parvient encore et toujours à faire progresser sa part de marché, malgré une concurrence de plus en plus intense », constate Synergy Research Group dans la présentation de son étude consacrée à l’évolution du marché du cloud au troisième trimestre. Le cabinet d’analyse précise toutefois que Microsoft, Google et Alibaba bénéficient d’une croissance supérieure à celle d’Amazon et qu’ils continuent de gagner des parts de marché. « Mais la réalité est que sur ce marché Amazon reste plus gros que ces cinq principaux concurrents réunis », poursuit-il.

IBM maintient sa position de troisième plus important fournisseur de cloud du marché grâce en tout premier lieu à son solide leadership dans les services de cloud privés hébergé. Parmi les 8 principaux acteurs du marché, Oracle se distingue par une forte croissance au départ d’une petite base, tandis que Salesforce et Rackspace conservent une solide position dans leurs segments de niche respectifs.

Synergy Research évalue à 12 milliards de dollars le chiffre d’affaires généré aux cours du trimestre par les services d’infrastructures cloud (IaaS, PaaS et services de cloud privé hébergé). « Le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde, et l’une de ses caractéristiques principale est qu’il est véritablement mondial par nature, le classement des principaux acteurs étant assez similaire dans toutes les régions ; la Chine étant la seule exception notable », estime le cabinet.

« Alors que nous prévoyons une croissance de 40% sur l’ensemble du marché en 2017, il est toujours un peu choquant de voir une unité commerciale de la taille d’AWS augmenter constamment ses revenus de plus de 40% », explique dans la présentation de l’étude John Dinsdale, analyste en chef et directeur de recherche chez Synergy Research. « Microsoft et Google méritent eux aussi des félicitations pour les taux de croissance qu’ils atteignent, tandis qu’IBM gagne des parts de marché dans son petit espace de services de cloud privé hébergés. Il devient de plus en plus difficile pour les fournisseurs de clouds ne faisant pas partie des chefs de file de se distinguer par leurs parts de marché. »