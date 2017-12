AWS aime le channel. Ou plutôt, ne peut s’en passer. C’est ce qui ressort de la grand-messe re:Invent 2017 qui s’est déroulée la semaine dernière à Las Vegas. « Cette année, nous avons vu des changements significatifs dans la manière dont travaille Amazon avec ses partenaires… Ils sont devenus plus partner friendly », a expliqué à CRN un partenaire participant à la conférence.

Changement d’importance : le programme partenaire, rebaptisé pour l’occasion AWS Solution Provider Program, doit désormais offrir aux participants les ressources leur permettant non seulement de vendre, mais surtout de bâtir, migrer et gérer les environnements AWS de leurs clients. Dans ce cadre un nouveau programme d’incentives destiné aux partenaires disposant de compétences spécifiques, notamment en matière de DevOps, de cybersécurité, de santé, de marketing, de commerce ou de migration, fait son apparition. « Les entreprises ne recherchent pas uniquement des revendeurs capables uniquement de réaliser des transactions commerciales. A présent, ils recherchent un partenaire capable d’ajouter de la valeur aux services d’AWS », a expliqué à nos confrères, Terry Wise, vice-président en charge des alliances, channels et écosystèmes mondiaux chez AWS. « Nos partenaires remportant le plus de succès sont les fournisseurs de solutions. Des partenaires avec un niveau de spécialisation et centrés sur les services managés : voilà ce que recherchent nos clients. »

Les choses ont donc bien changé depuis le lancement du précédent programme partenaires il y a 8 ans. « Franchement, nous étions sympas en obligeant nos partenaires à choisir un état ou un autre – partenaire de consulting ou partenaire revendeur -, ce qui avait du sens il y a 8 ans. Mais nous avons à présent besoin de changer cela », a encore expliqué à nos confrères le responsable. « Nous donnons aux partenaires la possibilité de proposer du support de manière beaucoup plus flexible et rentable, ce qui devrait normalement augmenter leur marge », a conclu Terry Wise.

L’AWS Solution Provider Program sera effectif début 2018. Nous espéront alors avoir plus de détails à vous fournir.