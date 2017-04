Dans un communiqué, Illad indique que 1.015.400 actions de la société (soit 1,72 % du capital) détenues par Xavier Niel en propre ou à travers sa holding d’investissement NJJ Holding ont été cédées mercredi sur le marché dans le cadre d’un placement privé. L’opération s’est faite au prix de 207,32 euros par action. Cela représente un pactole de 210,5 millions d’euros. A l’issue de ce placement, Xavier Niel reste toutefois l’actionnaire majoritaire de la maison-mère de Free avec 52,43 % du capital et environ 70% des droits de vote. Xavier Niel s’est engagé à conserver sa participation pendant 90 jours à compter du règlement-livraison de l’opération, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas précisées. Dans son communiqué Illiad explique que cette cession de titres permettra à la société d’élargir son flottant.

Pour Xavier Niel, le moment était propice puisque le cours de l’action est au plus haut depuis la présentation il y a un mois des résultats 2016 avec un chiffre d’affaires en progression de 7% à 4,72 milliards d’euros et un bénéfice net en croissance de 20% à 402 millions d’euros.

Au gré des cours de bourse, l’homme d’affaires vend ou rachète des actions de son groupe. En septembre 2013, sa holding avait ainsi cédé, également par le biais d’un placement privé, environ 3% du capital d’Illiad pour un peu plus de 300 millions d’euros. Quatre mois plus tard, alors que les cours étaient au plus bas,Xavier Niel rachetait pour 10,2 millions d’euros de titres.