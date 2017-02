Wavestone (anciennement Solucom) annonce que son objectif de chiffre d’affaires de l’exercice 2016/17 clos le 31 mars ne sera sans doute pas tenu. Le cabinet de consulting indique que la performance des activités européennes de Kurt Salmon progresse moins vite que prévu, tandis que la dynamique s’est un peu ralentie aux mois de janvier et février sur le reste du périmètre. Pour rappel, Wavestone visait un chiffre d’affaires annuel supérieur à 340 millions d’euros, soit une croissance de 46% par rapport à l’exercice précédent. En revanche, le cabinet confirme son objectif d’un résultat opérationnel courant supérieur à 34 millions d’euros, soit une marge opérationnelle courante à deux chiffres. « Malgré un marché et une prise de commande qui restent bien orientés, notre activité sur les deux premiers mois de l’année civile a été en-dessous de nos attentes et la reprise de la croissance au sein des activités issues de Kurt Salmon est plus progressive qu’espérée », indique dans un communiqué le président du directoire de Wavestone, Pascal Imbert. « Nous consacrons cette fin d’exercice à accentuer la mise sous contrôle de nos performances afin d’être en mesure, dès l’exercice 2017/18, de pleinement exprimer le potentiel de Wavestone. »

Pour rappel, les activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) ont été acquises en janvier 2016 pour environ 96 millions d’euros auprès du Britannique Management Consulting Group. Ces activités couvrent la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, ainsi que les branches Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux États-Unis. L’ensemble comptait 750 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros.