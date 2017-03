Comme prévu, Quadria a mis en service en novembre dernier une nouvelle infrastructure d’hébergement cloud. Cette plateforme v2 doit remplacer la v1, mise en service en 2012 et arrivée en fin de vie. Quadria a commencé à migrer ses clients sur la nouvelle plateforme et à décommissionner la v1 qui devrait être définitivement débranchée dans les prochaines semaines.

Cette plateforme v2 est en réalité double puisque deux environnements ont été mis en œuvre, l’un à base de technologies d’origine HPE et l’autre à base de Dell. Assez voisines, ces plateformes ont pour caractéristique commune d’être entièrement définies par logiciel, ce qui permet d’en abaisser les coûts d’exploitation et de les ouvrir aux environnements hybrides. Quadria est ainsi en mesure de proposer des services IaaS 20% à 30% moins cher qu’auparavant et de connecter les ressources de ses clients hébergées sur ses infrastructures avec les grands clouds publics via des VTEP (VxLAN Tunnel End Point).

La plateforme HPE est architecturée autour d’un système convergé BladeSystem c4000, d’une baie 3Par et d’un switch 5930. La plateforme Dell embarque pour sa part une infrastructure hyperconvergée VxRail. Dans les deux cas, la virtualisation de réseaux est assurée par VMware NSX. Ces deux plateformes, qui offrent des capacités 50% supérieures à la v1 et sont upgradables à volonté, sont désormais réparties sur quatre datacenters (deux Interxion et 2 Equinix) et ont nécessité environ 2,6 M€ d’investissement initial (à comparer au 1 M€ d’investissement initial pour la plateforme v1).

Cette refonte de sa plateforme d’hébergement cloud intervient dans un contexte d’essoufflement des ventes de ses services clouds. Un phénomène qui s’explique en partie par la non reconduction fin octobre de l’accord commercial qui liait Dell à Quadria et qui lui assurait 40% de ses nouveaux contrats. Du coup, pour compenser cette défection et pour tenir compte du fait que les services cloud s’inscrivent dans des modèles et des cycles de ventes différents de ceux des produits transactionnels, Quadria a décidé de reconstituer une équipe commerciale dédiée au Cloud. Cette équipe est actuellement constituée de 5 personnes et en comptera une quinzaine à terme (une par agence).

Une initiative qui, combinée au renouvellement de son infrastructure Cloud, devrait rapidement permettre à Quadria de relancer la croissance de ses services clouds sur le prochain exercice.