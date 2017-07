Une note interne de Microsoft, consultée par plusieurs confrères de la presse américaine, nous en apprend un peu plus sur la réorganisation de la société. Le document, comportant les signatures de Judson Althoff (vice-président exécutif en charge des activités commerciales mondiales), Jean-Philippe Courtois (vice-président exécutif chargé des ventes, du marketing et des opérations au niveau mondial) et Chris Capossela (directeur du marketing et vice-président exécutif chargé des activités marketing et consommateurs), ne fait aucune référence à des licenciements, contrairement aux rumeurs, mais annonce une réorganisation neutre sur le plan de l’emploi. Des milliers de postes seront supprimés et des milliers d’autres seront créés. Une situation, reconnaissons-le très inconfortable pour les salariés dont le poste sera supprimé.

Le principal changement concerne les forces commerciales qui seront divisées en deux entités distinctes, une concentrée sur le secteur de l’entreprise et l’autre, baptisée SMC (small, medium et corporate) se focalisant sur les segments de clientèle.

Autre changement important, Microsoft se concentrera désormais sur la transformation digitale de l’entreprise et les solutions (applications/infrastructures, data/intelligence artificielle, applications business et espace de travail moderne) plutôt que sur les produits. Ainsi, l’entité Enterprise sera organisée autour de six marchés verticaux : la fabrication, les services financiers, le commerce de détail, la santé, l’éducation et le gouvernement. L’entité SMC regroupera quant à elle un Global Demand Center, les ventes internes, les ventes sur le terrain, le marketing & opérations, ainsi qu’One Commercial Partner. Cette entité créée en début d’année regroupe l’Enterprise Partner Group, le Worldwide Partner Group et les ISVs.

Microsoft annonce aussi la création d’une Digital Win Room, concentrée sur les nouvelles opportunités commerciales, qui travaillera en étroite relation avec le groupe CSE (Commercial Engineering Software), une équipe technique dont les contours sont encore mal définis.

Reste à savoir comment les partenaires s’imbriqueront dans ce nouveau puzzle. Les réponses à cette question seront probablement apportées lors de la conférence Inspire qui rassemblera des partenaires du monde entier la semaine prochaine à Washington.