Le chiffre d’affaires généré par les ventes de systèmes de stockage pour les entreprises a reculé de 0,5% à 9,2 milliards de dollars au premier trimestre constate IDC. Il ressort du Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker publié par le cabinet d’analyse que ce sont les fabricants classiques qui sont à la peine. C’est le cas du numéro un du secteur Dell EMC (-14,6%), d’HPE et de sa co-entreprise H3C (-18,6%) et d’Hitachi (-9,4%). Seuls parmi ces constructeurs, NetApp (+13,3%) et IBM (+1,5%) tirent leur épingle du jeu. En revanche, les constructeurs ODM, qui fabriquent des serveurs hyperscales destinés aux datacenters, voient leurs ventes grimper allègrement de 78,2% à 1,21 milliard de dollars, indiquant ainsi un basculement important du stockage vers le cloud. Cette explosion s’accompagne très logiquement d’une augmentation de la capacité totale des équipements de stockage livrés. Cette capacité progresse de 41,4% en un an pour atteindre sur le trimestre 50,1 exaoctets.

Les serveurs dédiés au stockage enregistrent une baisse de leurs ventes de 13,7%, générant ainsi un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars. Avec 5,2 milliards de dollars, les systèmes de stockage externes résistent mieux, n’enregistrant qu’une baisse de 2,8% sur un an et restent de loin le plus important segment du marché. Cela n’empêche pas le numéro un du segment, Dell EMC, de voir ses ventes chuter de 16%. Avec respectivement -9,6% et -4,6% Hitachi et HPE/H3C affichent de mauvaises performances comparées aux 13,3% de progression de NetApp.

« Respectant une habitude bien établie, le marché du stockage a terminé le premier trimestre avec une certaine stabilité », analyse dans un communiqué Liz Conner, responsable de recherche Storage Systems chez IDC. « Les dépenses en matière de baies externes de stockage poursuivent leur lent recul tandis que les dépenses consacrées aux déploiements tout flash enregistrent une fois de plus une forte croissance et aident à tirer l’ensemble du marché. En attendant, la nature même de l’activité hyperscale est à l’origine de fortes fluctuations au sein du marché et génère une forte croissance au premier trimestre. »

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, First Quarter of 2017 (Revenues are in US$ millions) Company 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share 1Q17/1Q16 Revenue Growth 1. Dell Inca $1,968.5 21.5% $2,304.2 25.0% -14.6% 2. HPE/New H3C Groupb $1,865.0 20.3% $2,289.9 24.8% -18.6% 3. NetApp $731.6 8.0% $645.5 7.0% 13.3% T4. Hitachi* $460.1 5.0% $508.0 5.5% -9.4% T4. IBM* $455.3 5.0% $448.5 4.9% 1.5% ODM Direct $1,212.9 13.2% $680.5 7.4% 78.2% Others $2,478.6 27.0% $2,344.4 25.4% 5.7% All Vendors $9,172.0 100.0% $9,221.0 100.0% -0.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 8, 2017

Notes:

* – IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is less than one percent difference in the revenue share of two or more vendors.

a – Dell Inc represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

Top 5 Vendors Groups, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, First Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Company 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share 1Q17/1Q16 Revenue Growth 1. Dell Inca $1,424.6 27.2% $1,696.7 31.5% -16.0% 2. NetApp $731.6 14.0% $645.5 12.0% 13.3% 3. HPE/New H3C Groupb $511.0 9.7% $535.7 9.9% -4.6% T4. Hitachi* $449.1 8.6% $497.1 9.2% -9.6% T4. IBM* $440.6 8.4% $429.0 8.0% 2.7% Others $1,684.9 32.1% $1,589.5 29.5% 6.0% All Vendors $5,241.9 100.0% $5,393.6 100.0% -2.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 8, 2017

