L’éditeur de bases de données NoSQL Couchbase annonce la nomination de l’ancien président Monde des Opérations de Veritas, Matt Cain, en tant que nouveau président et CEO avec effet immédiat. Il succède à Bob Wiederhold, qui occupait le poste depuis 2010. Celui-ci reste dans la société en tant que président exécutif.

C’est donc à Matt Cain qu’incombera la tâche de faire entrer Couchbase en bourse; une IPO prévue de longue date mais restée jusqu’à ce jour dans les cartons.

On notera que Matt Cain rejoint Couchbase au moment où l’entreprise annonce une « croissance historique ». « Matt Cain apporte à Couchbase une vaste expérience dans des domaines aussi divers que la stratégie, le développement de produits et les ventes. Il est surtout qualifié pour développer les opérations et stimuler la croissance au niveau mondial », précise un communiqué de la société. Chez Veritas, le nouveau patron de l’éditeur open source était responsable d’une équipe de 4.200 personnes chargée de tous les aspects des ventes, de la fidélisation de la clientèle, des canaux, des services et de l’accompagnement. Il était auparavant directeur des Produits, assumant la responsabilité d’une activité de 2,5 milliards de dollars. « À ce poste, il a donné un nouvel élan à la stratégie de l’entreprise, a renforcé l’efficacité de l’ingénierie et a favorisé la croissance de l’ensemble du portefeuille. Il a joué un rôle essentiel dans la scission entre Veritas et Symantec et sa vente au groupe Carlyle », précise encore le document. Avant cela, Matt Cain a occupé différents postes de direction chez Symantec et a travaillé durant dix ans chez Cisco.

Couchbase a levé un total de 146 millions de dollars depuis sa création sous le nom de NorthScale en 2010. Accel Partners, Adams Street Partners, Ignition Partners, Mayfield Fund, North Bridge Venture Partners et WestSummit Capital figurent parmi ses investisseurs.

On notera que l’éditeur a changé de CFO en novembre dernier et confié le poste à Greg Henry, un vétéran de la finance qui était jusque-là vice-président Finance chez ServiceNow.