Après plus de quatre années de présence en France, l’éditeur de base de données NoSQL commence à ressentir une nette accélération de son activité depuis quelques mois. Une accélération qui se manifeste par la signature de nouveaux clients (plus d’une dizaine en un an), par le recrutement de nouveaux partenaires – dernier en date : SCC en janvier dernier – et par des embauches. L’équipe française qui compte 12 personnes a doublé en un an. Elle s’est notamment enrichie de commerciaux, leur nombre étant passé de zéro à cinq dans l’intervalle, explique François Costes, directeur des ventes pour la France, la Belgique et l’Europe du Sud de Couchbase. Dernière illustration en date de cet engouement du marché pour l’éditeur : son stand sur le salon big data les 11 et 12 mars dernier a généré plus de 700 contacts, soit le double de l’année précédente.

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette accélération. Couchbase tire d’abord les bénéfices des dernières évolutions de son offre. Dans la version 6.0 de sa base de données, lancée en septembre dernier, son langage de requêtage N1QL for Analytics arrive à maturité. Compatible avec SQL, N1QL facilite l’intégration de Couchbase dans les environnements à forte teneur SQL, qui restent largement majoritaires chez ses clients.

L’éditeur bénéficie également du lancement de son opérateur autonome pour Kubernetes qui simplifie le déploiement de sa technologie en environnement multicloud. Couchbase garantit notamment le bon fonctionnement de son offre dans Azure, AWS, Google Cloud et Openshift. Et plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme la recherche plein texte (full text search) ont également marqué la période récente.

Autre facteur déterminant : le lancement de son premier programme partenaires il y a un an qui a permis de stimuler le business des partenaires. Dans le cadre de ce programme, Couchbase a mis en place des certifications associées à des niveaux de remise. Des formations gratuites sont proposées à leurs architectes. Un système de commissionnement (referral Fees) a également été instauré pour rémunérer les partenaires qui investissent en conseil et amènent des projets. Enfin un système d’enregistrement d’affaires permet de bénéficier d’un accompagnement en amont.

L’éditeur revendique une dizaine de partenaires contractuels parmi lesquels, outre SCC : Xebia, Octo Technology, CGI, StartX, Ecocea ou Insight

Enfin, François Costes estime que le marché a gagné en maturité. « Beaucoup de clients sont partis sur des solutions de gestion de données froides de type Hadoop ou RDBMS pour leurs projets de gestion de données massives. Mais ces solutions ne leur conviennent pas car ils ont besoin de temps réel, de capacité de montée en charge et d’interactivité. Couchbase tire son succès de sa capacité à répondre à ces problématiques. »

Fruit du mariage de la technologie de cache Memcached et de la base de données documentaire open source Couch DB, Couchbase se caractérise par ses temps de réponse ultra-rapides et sa capacité à monter en charge rapidement (chaque nœud est indépendant). L’éditeur se distingue notamment dans les applications de connaissance clients, de services terrain (field services), de gestion de catalogues, de gestion de stocks en temps réel, de gestion de risques, de détection de fraudes.

Parmi ses références, l’éditeur compte : Amadeus, Ryanair, Visa, Carrefour, Pokemon Go…