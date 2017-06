Le groupe LDLC vient de publier les résultats définitifs de son exercice 2016-2017 clos au 31 mars. Comme prévu, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 479,9 millions d’euros, en hausse de 49,6%, dont 6% à périmètre constant, avec une dynamique plus forte au premier semestre. Les ventes BtoC atteignent 350,2 millions d’euros, en progression de 74,2% (4,6% à périmètre constant), dont 47,9 millions d’euros issus du réseau de boutiques (+38,7%). Le chiffre d’affaires de l’activité BtoB s’élève à 118,3 millions d’euros contre 109,0 millions d’euros au cours de l’exercice précédent. Les autres activités contribuent à hauteur de 11,4 millions d’euros aux résultats du groupe, soit une hausse de 6,7%.

Le panier moyen groupe atteint 321 euros HT. Le nombre d’ouvertures de comptes (BtoC et BtoB) progresse avec 544.000 nouveaux clients sur l’exercice. Le taux de marge brute est de 16,1%. L’EBITDA s’établit à 17,9 millions d’euros et représente 3,7% du chiffre d’affaires. Notamment impacté par l’acquisition de Materiel.net et par le prochain déménagement de l’entreprise dans un nouveau siège, le résultat opérationnel courant s’inscrit à 13,4 millions d’euros. Après une charge financière de 0,9 million d’euros contre 0,1 million d’euros l’exercice dernier, en lien avec le rachat de Materiel.net, et une charge d’impôts de 4,3 millions d’euros, le résultat net part du groupe s’établit à 8,1 millions d’euros, contre 7,9 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le groupe a par ailleurs généré sur l’exercice 13,8 millions d’euros en numéraire.

La structure financière s’améliore fortement. En effet, les capitaux propres représentent 54,9 millions d’euros (49,0 millions d’euros au 31 mars 2016) pour un endettement net de 36,2 millions d’euros (43,0 millions d’euros au 31 mars 2016).

La direction proposera à l’assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2016-2017, « afin de concentrer les moyens du groupe sur les investissements d’avenir » précise le communiqué.

Le groupe LDLC réaffirme ses ambitions : atteindre à l’horizon 2021, un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un EBITDA de l‘ordre de 5,5 à 6% du chiffre d’affaires et de disposer d’une centaine de magasins. A ce jour 24 boutiques sont opérationnelles.

Déjà présent en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, le groupe lyonnais a décidé de faire ses premiers pas en Espagne avec le lancement d’un site LDLC.com et d’une première boutique test à Barcelone à la fin du mois de septembre.